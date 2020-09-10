Mastercard宣布，推出一個專門為各國央行評估其數碼貨幣應用而設的虛擬測試平台。Mastercard表示，會邀請各國央行、商業銀行、科技和顧問公司與其合作，一同評估央行數碼貨幣的技術設計、驗證應用例子及評估其與現今消費者和企業使用的支付系統互通程度。Mastercard希望利用本身的專業知識，協助建構出實用且安全可靠的數碼貨幣。

該公司指出，是次推出的平台，可用作測試央行數碼貨幣是否適合某地區或國家的需求。此外，虛擬平台更可針對央行的營運模式，度身訂做合適的環境，讓央行能夠模擬一個與銀行和消費者發行、發放和交易央行數碼貨幣的場景，包括央行數碼貨幣如何與現有的支付網絡和基礎設施互相連接；此外，平台亦可測試各種央行數碼貨幣的技術設計和應用例子，從而更迅速判斷其在市場上的價值和可行性，並評估央行數碼貨幣的發展工作，包括技術構建、安全，以及設計和運營的早期測試。

Mastercard稱，根據最近由國際清算銀行進行的調查顯示，80%的受訪央行表示正參與一些有關中央銀行數碼貨幣的工作，約40%的央行已完成概念性研究，並進入概念實驗及設計階段。

Mastercard數碼資產和區塊鏈產品及合作夥伴關係執行副總裁Raj Dhamodharan表示，Mastercard以其品牌核心價值和原則出發，與公營機構、銀行、金融科技及顧問公司等合作夥伴攜手探索央行 數碼貨幣。這個新平台能支援各國央行在現在和未來就當地及區域經濟的發展方向作出決策。

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