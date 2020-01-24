恒指高開低走，尾市跌最多175點，收市跌155點，而科指連跌第六日，續創指數推出後最差記錄。

恒指今早高開116點，最多曾升146點，收市跌155點或0.64%，報24313點，成交金額1038億元，較上日減少13.98%；國指跌44點或0.46%，報9683點。恒生科技指數收報6999點，跌0.23%。

藍籌9隻升，41隻下跌。小米（1810）升1.58%，收報22.45元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；瑞聲（2018）跌3.38%，收報45.7元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.48%，收報79.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.21元，升3.45%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.4元，跌8.94%。

警方拘捕逾十名人士涉操控壹傳媒（0282）股價，壹傳媒股價大幅波動，曾跌最多21.6%，低見0.235元，高位升96%，見0.59元，高位較低位反彈近1.51倍。壹傳媒收報0.41元，升36.67%。

其他傳媒股亦見波動，毛記葵涌（1716）收報0.69元，升16.95%；有線（1097）收報0.065元，升8.33%。

華為表示今年上半年出貨量跌11%，上季出現缺貨，華為供應商股價向下，舜宇（2382）收報116.6元，跌0.68%；丘鈦科技（1478）收報9元，跌1.75%；瑞聲（2018）收報45.7元，跌3.38%。

新地（0016）今公布業績，收報99.9元，跌0.2%。

百勝中國（9987）今日上市，定價412元。收報390.2元，跌5.29%。

農夫山泉（9633）獲納入恒生綜合指數。收報35.9元，升8.1%。

京西重工國際（2339）復牌，稱留意到母有意進行「混合所有制」改革，但至今母企未作任何決策。收報0.4元，跌36.5%。

破頂股包括，嘉里物流（0636）創52周高，見14.3元，收報13.98元，升4.8%；海豐國際（1308）創上市新高，見12.86元，收報10.64元，升6.19%；中遠海控（1919）創52周高，見4.49元，收報4.41元，跌0.45%。

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