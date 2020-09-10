畢馬威公佈的半年度《金融科技脈搏》報告，指亞太地區的上半年的金融科技投資總額達81億美元，當中最大的投資來自東南亞，分別為印尼平台服務商Gojek和新加坡Grab的融資活動，分別集資30億美元及8.86億美元。

報告指出，中國內地的金融科技投資活動持續下滑的跡象，第二季度交易量按月跌24.3％至28宗，交易金額亦跌11.8％至2.85億美元。 這亦反映中國金融科技市場趨向成熟，即市場由少數大型企業主導。而中國阿里巴巴（9988）及京東（9618）在香港進行二次上市，分別集資110億美元和39億美元。螞蟻集團亦計劃於今年10月在香港和上海兩地上市，預計將成爲今年全球最大型新股。

畢馬威中國金融科技主管合夥人黄艾舟提及，中國經濟已從新冠疫情中復蘇，但可惜現時的形勢依然脆弱，更指企業需要額外的資金來應付所需現金流，但資金不易獲得，這對一些規模較小的金融科技公司來說是一個挑戰。報告指出，電子貨幣在中國內地的發展速度快速，中國政府官員還提議開發一個泛亞「穩定幣」，以改善東亞地區的跨境貿易。而香港在數碼資產交易中心推出「選擇性加入」發牌計劃，並在環境、社會及管治範疇數碼化等領域取得進展。

記者：陳麗歡

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