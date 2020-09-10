本港虛銀WeLab Bank昨首日推出9.8厘的「快閃GoSave飄移定期存款」年利率優惠，惟活動進行期間該行手機應用程式（App）一度「死機」，引來不少用戶於其社交平台上留言表達不滿，該行今日再度於其平台上致歉，並宣布會暫時停止有關優惠活動。

WeLab Bank稱，經過深思熟慮及聽取大家意見後，決定先進行更多壓力測試，務求令客戶有更好的用戶體驗，再決定是否繼續，或者再進行其他推廣活動，若有其他安排時將再另行通知。該行的「快閃」高息定存活動，原定於昨日起至今年9月底進行，其本金上限1萬元，存款期2個月，玩法是每日將有一班限定版的「飄移定存小巴」不定時在其手機App上出現，每個飄移定存最高參與人數上限50人，新舊客戶都可參加，且不限參與次數。

該行回應指，由於有關活動反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，部分客戶登入時受到短暫影響，而經技術團隊立即進行搶救後，系統於當日‪下午2時15分回復正常運作。該行又指，WeLab Bank行政總裁謝學海將透過電郵，向現有客戶作出更詳細的解釋，及進行更深入的交流。

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