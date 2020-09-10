騰訊（0700）舉行年度全球數字生態大會，以線上形式召開。騰訊微信事業群副總裁黃鐵鳴在會上指出，面對存量市場，企業正在轉變思維；從以前的「流量思維」轉向「服務思維」，把重心從擴大新客來源轉變到老客戶經營上。在新冠肺炎疫情期間，以企業微信幫助企業服務的微信用戶已經從去年12月的6000萬增長至2.5億。

企業微信團隊表示，即使疫情改變企業連接客戶的方式，但服務客戶的本質並沒有變，企業要在激烈的市場競爭中脫穎而出，需要把「流量」變成「留量」，把線上線下經營積累的客戶資源，通過數字化工具留下來，再通過優質服務和運營帶來交易和轉化。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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