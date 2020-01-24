彭博社今日報道，酒店運營商華住酒店集團擬在港作第二上市，最多籌75億港元。報道引述華住酒店向美國證交所提交的文件稱，公司擬將發售2040萬股，公開發售部分定價上限為368港元。華住美股預託證券（ADR）周三收報44.55美元，港股定價兌美股現價有6.6%溢價。

報道續指，華住酒店集團預計將於下周三（9月16日）定價，9月22日掛牌。高盛、招銀國際為本次上市的聯席保薦人。

資料顯示，華住酒店為中國第二大及全球第九大的酒店集團。截至去年年底，公司酒店網絡共計有5618家酒店。去年全年公司應佔淨收入為17.69億元人民幣（下同）。華住於2010年3月赴美上市。

根據資料，本次上市集資額用途方面，約40%將用於支持公司的資本支出，加強公司的酒店網絡，包括新酒店開業以及現有酒店的升級及持續維護；約30%將用於償還部分公司於去年12月提取的5億美元循環信貸融資；約20%用於增強公司的技術平台，包括公司的華住會；約10%將用於一般公司用途。

記者：馬迪帆

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