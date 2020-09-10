華為正舉行開發者大會，華為常務董事、消費者業務CEO余承東表示，今年上半年華為的消費者業務手機全球發貨量1.05億部，消費者業務銷售收入2558億元人民幣。他又指，華為過去一季國內市場份額佔比超51%，但已出現缺貨。另外，亦宣布推出鴻蒙OS 2.0版本，明年華為智能電話將全面支持鴻蒙系統。

根據去年發布會上介紹，出貨量為1.18億部，意味今年上半年出貨量跌11%。

會上，華為亦宣布鴻蒙系統將正式開源，今年底首先對內地開者發布針對智能電話的beta版本。而全新發布的EMUI 11亦搭載了鴻蒙OS核心的分佈式技術，不再只局限於手機之間的交互，還能實現與運行鴻蒙OS的IoT設備的交互。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄表示，除了華為智慧屏，華為平板、手錶在內的產品也將搭載鴻蒙系統。

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