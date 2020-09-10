《路透》引述消息人士報道，在恒大（3333）宣布全國物業降價後，碧桂園（2007）正在考慮在購房方面提供更大的折扣，但計劃尚未有最終決定。碧桂園回應內媒查詢時指，有關消息完全不屬實。

內地媒體《樂居財經》早前報道，主席許家印在行銷策略會議上宣布自9月7日起至10月8日，恒大全國樓盤全線7折促銷，至少覆蓋全國600個樓盤。

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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