迅銷（6288）旗下日本服裝品牌UNIQLO公布，將於本月25日（周五）於網店及門店發售AIRism口罩。

Uniqlo AIRism口罩採用3層結構設計，過濾層有效阻隔細菌和花粉等99%粒子，同時可阻擋90%紫外線。口罩備有白、灰、黑3種顏色，並設S、M、L 3種尺碼，3件裝口罩售價為79元。

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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm