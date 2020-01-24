Uniqlo 9月25日在港開售AIRism口罩 3件裝售79元
文章日期：2020年9月10日 15:10
迅銷（6288）旗下日本服裝品牌UNIQLO公布，將於本月25日（周五）於網店及門店發售AIRism口罩。
Uniqlo AIRism口罩採用3層結構設計，過濾層有效阻隔細菌和花粉等99%粒子，同時可阻擋90%紫外線。口罩備有白、灰、黑3種顏色，並設S、M、L 3種尺碼，3件裝口罩售價為79元。
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講者：龐寶林
日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$1000