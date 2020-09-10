中午有報道指警方拘捕逾十名人士，涉嫌操控壹傳媒（0282）股價。目前股股價最多曾升96%，較低位0.235元彈升1.5倍，但短暫急升後，升幅又再次收窄，現升41%。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

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講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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