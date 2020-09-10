壹傳媒股價大幅波動 曾低位反彈1.5倍
文章日期：2020年9月10日 14:43
中午有報道指警方拘捕逾十名人士，涉嫌操控壹傳媒（0282）股價。目前股股價最多曾升96%，較低位0.235元彈升1.5倍，但短暫急升後，升幅又再次收窄，現升41%。
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