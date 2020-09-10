韓媒《Business Korea》報導，三星與SK海力士目前已向美國商務部申請華為禁令豁免，以讓兩企業繼續出售晶片予華為。

據報，除了三星與SK海力士，另一晶片商美光在上月也向美國政府提出豁免禁令的請求。

華為禁令將於本月15日生效，若未有取得美國政府的別許可，企業不得向華為提供採用美國技術的半導體晶片或設備。韓媒分析指，隨著美國總統大選逼近，特朗普將繼續對中國施加壓力，料美國商務部短期內不會發放特殊許可證。

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