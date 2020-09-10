自從一站式「強積金基金平台」推出後，積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，現已有超過40個基金和涉及10個強積金計劃下調管理費，下調幅度達20個點子；而截至今年7月，基金開支比率（FER）已從2007年底下降逾三成至1.45%，坦言對於有關下調幅度「仍未滿意」，基金收費仍然有下調空間，相信「積金易」平台推出後更能令收費進一步降低。

積金局早前已透露，截至今年7月底強積金資產總額已錄得逾1萬億元。他指出，當中強積金可扣稅自願性供款（TVC）已錄得超過21.7億元的供款，當中涉及4.12萬個帳戶。他表示，自今年首季強積金資產一度錄得下跌，但及後已逐漸「收復失地」，隨着強積金資產不斷擴大，當局冀透過不同措施增加基金的透明度，便利計劃成員進行更多比較，從而通過增加市場競爭，帶動受託人降低基金管理費水平。

近年積金局以「三步曲」的方式，持續研發管理強積金的工具，以提高強積金資訊的透明度，包括基金表現、收費水平、賬戶及產品資訊等。積金局主管（產品規管）李啟宏指出，當局已分階段推出多項標準化措施，要求受託人在披露強積金資訊如賬戶概覽、周年權益報表等，提供統一的資料呈述及增設風險級別等，從而更加方便計劃成員查閱與比較。

記者：溫藹紅

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