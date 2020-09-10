南華早報報道，警方拘捕至少十人，涉嫌操控壹傳媒（0282）股價，壹傳媒現跌逾8%，最多曾跌21.6%，低見0.235元。

壹傳媒股價大幅波動 低位反彈近1.5倍

報道指，有關人士涉及上月在壹傳媒創辦人黎智英被捕後，操控股價，據該報了解，拘捕行動是近日進行，其中一名涉嫌人士從操縱股價中賺取2000萬元，另一人賺70萬元。報道指，估計警方將於下午向傳媒交待事件。

本報正向壹傳媒及警方了解，暫時未獲回覆。

另外，有報道引述消息指，毒品調查科拘捕15人涉嫌利用WhatsApp作溝通工具，透過買賣壹傳媒股票，舞高弄低股價，高位獲利，其中一名被捕人更從中獲利超過2500萬元，警方會在今日下午4時在警察總部交代案件詳情。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情

爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

恒指半日升9點 嘉里物流、海豐破頂 農夫山泉升10% 百勝中國跌4.7%

Impossible Foods今在港推新產品 暫未有上市計劃

1個月期HIBOR終止3連跌

匯豐︰運籌理財客戶將轉為「匯豐One」

匯豐宣布取消多項收費 應對虛擬銀行帶來的挑戰

憂國安法削金融地位 日企思佰益擬明年撤出香港

迪士尼稱對《花木蘭》網路票房表現感滿意 惟未有透露數據

華為：波蘭評估電訊設備供應商標準具政治目的 或為排除其5G建設

歐盟：嚴重地依賴非歐盟國家供應 「經濟主權受到威脅」

IMF：新冠肺炎危機「遠未結束」 勿過早撤出支援

美國政府：特朗普作出國安決定的權力不容微信用戶挑戰

字節跳動據報正美政府協商 避免悉售TikTok美國業務

濠江機電超購近8倍 中籤率30%

恒指高開116點 科指升1.6% 百勝中國上市跌0.485%

滬深兩市高開 人行淨投放200億元人幣

阿斯利康疫苗暫停研究因涉「脊髓問題」 傳下周恢復臨床試驗