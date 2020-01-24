恒指半日升9點 嘉里物流、海豐破頂 農夫山泉升10% 百勝中國跌4.7%
文章日期：2020年9月10日 12:28
美股反彈，恒指今早高開116點，最多升146點或0.6%，跑輸科指，在美國科技股抽升之下，科指曾升最多2.64%，是9月2日後最大升幅，高見7200.8點。恒生科技指數收報7109點，升1.33%。
恒指半日升9點或0.04%，報24478點，成交金額580億元；國指升11點或0.11%，報9739點。恒指半日高位24615點，逼近100天線(24657點)。
藍籌16隻升，32隻下跌，2隻無升跌。小米（1810）升2.49%，收報22.65元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌1.64%，收報5.41元，是跌幅最大的藍籌，，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。騰訊（0700）升2.28%，收報515.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點。
恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報240.6元，升3.71%；跌幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.189元，跌6.9%。
北水南下合計淨流入13.44億元，南水北上合計淨流出8.39億元人民幣。
恒隆（0101）以低價投得壽臣山地塊，半日升1.2%，報20.55元，而澄清並非中標者的長實集團（1113）跌0.36%，收報41.05元。
匯豐宣布取消多項收費，應對虛擬銀行帶來的挑戰，匯控（0005）跌0.76%，收報32.45元。
習近平要培育一批具有全球競爭力的現代流通企業，兩隻物流股創新高。嘉里物流（0636）創52周高，見13.96元，收報13.92元，升4.35%；海豐國際（1308）創上市新高，見12.86元，收報10.72元，升6.99%。不過航空股下跌。
破頂股有兩隻，家鄉互動（3798）創上市新高，見4.72元，收報4.68元，升6.12%；海底撈（6862）創上市新高，見55.7元，收報55.35元，升6.14%。
新地（0016）今公布業績，收報99.65元，跌0.45%。
百勝中國（9987）今日上市，定價412元。半日報392.4元，跌4.75%。
農夫山泉（9633）獲納入恒生綜合指數。半日報36.55元，升10.09%。
京西重工國際（2339）復牌，稱留意到母有意進行「混合所有制」改革，但至今母企未作任何決策。半日跌30.9%，報0.435元。
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