恒指升9點，收報24478點，成交金額580億元。美股反彈，納指升3%，恒指科技股指數初段升2%，但其後升幅收窄。ATMX、軟件雲計算等股份升多介乎2%至4%。比較強勢的是餐飲消費股，海底撈（6862）、九毛九（9922）、頤海（1579）升幅介乎4%至6%。

農夫山泉（9633）獲納入恒生綜合指數，料將可獲納入港股通名單，市場憧憬北水會大舉南下炒作，今早大升10%。農夫山泉流通量只有約3%，但市值巨大必獲納入各主要股指，基金無可避免要掃貨。因此，市盈率雖不合理，但未來一年也不太重要，設局都是貨源歸邊、股價易受消息影響舞高弄低。今早大升，成交額也僅10多億元，感覺上有機會在30元40元整固後再上。

東方電機（1072）上半年收入增長177.53億元，按年增長12%，純利升30.8%至9.54億元，表現對版。每股盈利0.31元，毛利率為21.14%，在疫情之下表現出色。集團上半年新增訂單258.9億元，增長34.4%，當中風電達80億元，也簽訂了坦桑尼亞水電站設備供貨合同，未來1至2年增長有保證。

此外，集團首個撬裝式加氫系統亦於7月份在德陽製造基地投入使用，最大連續加氫量為每天200公斤，可供一量氫燃料電池大巴行駛450公里。現時全球在氫燃料電池仍研發當中，由製氫、儲存、加氫站設計等仍在努力中，但毫無疑問是未來數年會是一個熱門炒作主題。

一方面，業績對版收入盈利增長強勁，新增訂單又多，可支持股價向上，一旦市場炒作氫能源更為熾熱，則股價有望表現更強。走勢上，今早突破5元關口創52周新高，若能站穩5元之上可小注收集作中線持有。

張兆聰

明報首席評論員