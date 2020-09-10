維港投資有份投資的美國人造肉企業Impossible Foods，今天（10日）正式在港推出新產品「豬柳漢堡」（Impossible Sausage），為美國以外首個面世地區。行政總裁及創辦人Patrick Brown在傳媒發布會上稱，即使早前落實國安法，惟因應本土文化，只要香港消費者接受人造肉產品、品牌成功打入市場，便是一個推出新產品的好地方。

Patrick Brown解釋，公司主要目標是用植物製造出肉類，解決畜牧業對環境造成的影響，在選擇推出新產品的地方時，不能只考量政治因素。中美緊張關係持續，他表示，雖然對公司發展未有很大影響，也希望中美關係盡快健康。

問及對中國人造肉公司的看法，Patrick Brown指不會評論個別公司，強調最大競爭對手為真肉，又透露公司正進行人造雞肉及魚肉相關研究。另外，他又表示，中國市場增長快速，旗下產品正等待監管當局審批。如若獲批，會先由美國進口，長遠冀在中國建廠，甚至建立本地供應鏈。

營運總監兼財務總監David Lee表示，亞洲是國際間其中一個重要的投資者，惟為繼續保持並同時提升產品質素，公司目前未有意進行任何上市計劃。

高級副總裁Nick Halla指，Impossible Foods早前在港推出「植物漢堡」（Impossible Burger），目前正跟約700間餐廳合作，單計2020年首9個月，數量已升1.5倍。

記者：蔡穎霖