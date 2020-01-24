1個月期HIBOR終止3連跌
文章日期：2020年9月10日 11:34
港元1個月期HIBOR終止3連跌，升0.04點子至0.38375%。
港元現報7.7504元升值3點子，曾貶值最多1點子，報7.7508元，亦曾升值最多5點子，報7.7502元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.05679%；1星期HIBOR跌0.5點子至0.15518%；2星期HIBOR升0.36點子至0.24268%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.52333%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.67304%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.86821%。
美元指數現報93.156貶值0.099或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.1555%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2283%，終止連續3日收窄。
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