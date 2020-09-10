匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（右）及匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹（左）預計 超過400 萬名個人客戶將會受惠。

匯豐銀行宣布，由2020年11月1日起，取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉賬，以及匯款。該行指，這是為各階層客戶提供更廣泛的免費銀行服務，促進香港普及金融發展。

匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名匯豐個人客戶將會受惠。

事實上，匯豐在早前已取消了多項服務的收費，包括一些小額的存款及匯款等，以應對虛擬銀行帶來的挑戰。而以下為今次新增取消收費的項目︰

一般提存服務︰

人民幣現鈔存款╱提款(任何限額)

外幣現鈔存款╱提款(任何限額)

常行指示 - 人手安排付款或特別要求付款予匯豐戶口

常行指示 - 因戶口款項不足而退回

支付服務︰

匯入匯款 - 電匯(將款項存入匯豐戶口)

匯入匯款 - 兌現在其他本地銀行收款的匯票 - 將款項存入相同貨幣的匯豐外幣戶口

匯入匯款 - 購買在海外銀行收款的票據(匯票╱支票)將款項存入匯豐戶口

- 由匯豐集團成員發出的匯票

- 由非匯豐集團成員發出的匯票

- 由公司及私人簽發的票據

匯入匯款 - 以託收形式處理於海外銀行收款的票據(匯票╱支票)

匯出匯款之特別服務收費 - 從匯豐戶口扣款支付電匯

- 因戶口款項不足而退回電匯指示

- 付款詳情超過 140 個英文字母,並需另發 SWIFT 的額外費用

- 如匯款貨幣為「非主要貨幣」(如南韓圜)

- 如電匯包含中文字(最多只能容納 24 個中文字),人民幣電匯除外

- 如透過匯豐分行於星期一至星期五正午 12 時後或於星期六遞交,並要求即日發送指示

跨行轉賬 - 經「即時支付結算系統」付款 - 因戶口款項不足而退回即時付款

環球轉賬(即時轉賬至海外個人匯豐戶口或第三方匯豐戶口)

其他一般服務︰

索取指定銀行報告

- 戶口地址確認書

- 銀行證明書

- 戶口結餘證明書(戶口結餘)

- 戶口結餘證明書(戶口所得利息)

索取指定文件副本

- 戶口紀錄報告(只適用於存摺儲蓄戶口及定期存款,最多七年)

- 結單╱中期結單╱綜合結單紀錄副本╱傳票╱已兌現支票╱通知書╱賬項摘要副本

索取電話理財確認通知

補發存摺 - 因存摺損毀或遺失圖章而需補發存摺

個人非綜合理財戶口於開戶後三個月內結束戶口

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