迪士尼稱對《花木蘭》網路票房表現感滿意 惟未有透露數據
文章日期：2020年9月10日 10:59
內地女星劉亦菲主演迪士尼真人版電影《花木蘭》，因受新冠肺炎疫情影響，多次延期公映，最後迪士尼於9月4日起在自家收費視頻平台Disney+播出。
外電報道，迪士尼財務總監Christine McCarthy在電話會議上表示，對《花木蘭》4天長周末的網路票房表現很滿意，但未有透露任何數據。McCarthy指，將在11月初的下季度財報電話會議上進一步討論《花木蘭》的表現。
McCarthy指，當前只有約68%的美國電影院是開放的，消費者對在疫情期間前往電影院的態度仍謹慎，尤其是年長人士和父母。
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