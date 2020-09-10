港區國安法實施後，有跨國公司憂慮香港的自治和金融中心地位將被削弱。彭博報道，日本網絡金融公司思佰益(SBI)控股可能成為首間撤出香港的日本大型金融公司。

發言人Shoichi Okayasu通過電話表示，鑒於近期實施的港區國安法削弱香港作為金融中心的吸引力，公司目前考慮最快於明年3月撤出香港。

發言人拒絕表明，如果SBI決定離開，將把香港業務遷往何處；其業務包括一間本地券商。SBI執行長北尾吉孝正考慮為在日本關西地區建立國際金融樞紐出一份力。

SBI控股為日本最大的網上經紀商，在香港擁有不多於100名雇員。

根據日本對外貿易組織(Japan External Trade Organization)近期公布的一份調查，在香港經營業務的日本公司中，超過三分之一正在評估香港業務，或是考慮進行評估。日本券商大和證券早前已表示，如果香港局勢顯著惡化，可能會加快速度縮減當地業務。

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