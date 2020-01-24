國際貨幣基金組織(IMF)警告指，新冠肺炎危機「遠未結束」，又指一旦疫苗開發成功，需要多邊合作行動以確保供應充足。

IMF總裁奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)、首席經濟學家戈平納斯(Gita Gopinath)在外交政策雜誌中撰文表示，目前經濟從危機中復蘇要歸因於政府與央行迅速落實規模空前的支援行動，但仍需要更多努力。

他們表示，復蘇仍很脆弱，各地區和各行業不均衡。為了確保復蘇持續，不要過早撤出支援最為重要。

IMF預計，至2021年底，該危機的總成本將達至12萬億美元，低收入國家可能需要持續的支持。

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