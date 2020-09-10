歐盟：嚴重地依賴非歐盟國家供應 「經濟主權受到威脅」
文章日期：2020年9月10日 10:24
歐盟委員會發表首份《戰略遠見》(Strategic Foresight)報告，指「歐盟嚴重地依賴非歐盟國家供應關鍵的原物料」，其「經濟主權受到威脅」。
報告指，歐盟嚴重地依賴非歐盟國家供應關鍵的原材料，這些原材料對於歐盟在全球競爭當中，不論是經濟還是防務領域，是必不可少，為了維護歐盟企業和關鍵資產，需通過恰當的工具來平衡歐盟對外國投資的開放性。
受疫情影響，歐盟在醫療、製藥和工業供應鏈方面均面臨各種商品短缺，報告指，中國疫情重災區的工廠關閉，使歐洲各地車廠停產，造成相當於去年總產量12.5%的巨額損失。這一創傷促使各界呼籲歐洲增強韌性，降低對跨國供應商複雜網絡的依賴。
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