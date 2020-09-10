美國政府表示，微信用戶不能挑戰總統特朗普作出國家安全決定的權力。

華府向三藩市聯邦法院提交的文件指出，一群試圖阻止美國對WeChat實施禁令的用戶，不可挑戰特朗普作出國家安全決定的權力，「否則那是讓一群社交媒體用戶的主觀判斷來取代總統的判斷，而理由僅僅是他們無法繼續使用他們喜歡的應用程式」。

美國微信用戶聯盟先前向法院提起訴訟，要求阻止特朗普於8月6日簽署的行政令生效。根據行政令，美國居民從本月起將不得與騰訊（0700）旗下的微信以及字節跳動旗下的TikTok有任何交易。美國政府聲稱，有關應用會被中國用來傳播虛假訊息、審查過濾抨擊中國的內容，並使中國得以掌握美國人的個人訊息和隱私。

美國政府表示，商務部會在9月20日之前界定美國人與微信的哪些具體交易會被禁，而在該期限前，微信用戶不能尋求阻止總統的行政令生效。TikTok也向洛杉磯聯邦法院提起了類似訴訟，並表示會等待商務部作出具體界定後再向法官提出阻止行政令生效的請求。

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