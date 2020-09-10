字節跳動據報正美政府協商 避免悉售TikTok美國業務
文章日期：2020年9月10日 09:36
《華爾街日報》引述消息人士報道，抖音海外版TikTok母公司字節跳動與美國政府商討，以避免全部出售TikTok的美國業務。
知情人士指，有關討論已經進行了數月，但中國上月出台對人工智能技術出口的新限制，使TikTok的交易變得更加複雜及困難。據報，目前雙方仍在考慮幾個選項，情況有可能發生變化，也仍有可能出售TikTok在美業務，即使不是全部出售，TikTok也可能進行某種形式的重組。
美國總統特朗普於上月6日簽署的一項行政禁令，禁止美國公司或個人與字節跳動及微信（WeChat）母公司騰訊交易，禁令於9月20日生效。然而，中國上月對科技出口制訂新規，令TikTok的交易添上複雜性。
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