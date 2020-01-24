美股反彈，內地股市全線高開。滬指開報3282點，高開27點或0.85%；深證成指開報13001點，高開139點或1.09%；創板指開報2551點，高開27點或1.11%。

人行今日開展1400億元人民幣（下同）逆回購操作，因今日有1200億元逆回購到期，當日實現淨投放200億元。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情

爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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