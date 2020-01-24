滬深兩市高開 人行淨投放200億元人幣
文章日期：2020年9月10日 09:27
美股反彈，內地股市全線高開。滬指開報3282點，高開27點或0.85%；深證成指開報13001點，高開139點或1.09%；創板指開報2551點，高開27點或1.11%。
人行今日開展1400億元人民幣（下同）逆回購操作，因今日有1200億元逆回購到期，當日實現淨投放200億元。
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