科技股反彈，恒指今早高開116點或0.48%，報24584點，成交金額28億元；國指今早高開63點或0.66%，報9791點。恒生科技指數收報7133點，升1.68%。

藍籌33隻升，11隻下跌，6隻無升跌。聯通（0762）升2.4%，報5.55元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.96%，報57.5元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.98%，報514元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點；恒安（1044）跌1.96%，報57.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

新地（0016）今公布業績，開市無升跌，報100.1元。

百勝中國（9987）今日上市，定價412元。開市報410元，跌0.485%。

農夫山泉（9633）獲納入恒生綜合指數。開市報35元，升5.4%。

美國上市的科技股反彈，恒生科技指數成份股23隻升，2隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）)開市報240元，升3.45%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報5.02元，跌0.79%。

美國政府稱總統作出國家安全決定的權力不容微信用戶挑戰。騰訊開市升1.98%。

習近平主持召開中央財經委員會會議，指出要加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，培育一批具有全球競爭力的現代流通企業。航空股國航（0753）開市報5.89元，升0.34%；南航（1055）開市報4.86元，升1.25%；東航（0670）開市報3.76元，升1.35%；國泰（0293）開市報6.37元，升0.31%。物流股，中國外運（0598）開市報1.91元，升1.06%；嘉里物流（0636）開市報13.4元，升0.45%；海豐國際（1308）開市報10.08元，升0.6%。

京西重工國際（2339）復牌，稱留意到母有意進行「混合所有制」改革，但至今母企未作任何決策。開市報0.55元，跌12.6%。

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