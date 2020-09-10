阿斯利康(AstraZeneca)新冠疫苗突然暫停研究，美國國立衛生研究院所長Francis Collins向參議院一個委員會表示，疫苗試驗是由於「脊髓問題」而暫停，檢查是否還有其他要擔心的證據。

Collins表示，此次嚴重不良事件是橫貫性脊髓炎。他說，如果阿斯利康的復審發現不良事件與疫苗有關，那麼所有已經生產的疫苗都將被丟棄。

橫貫性脊髓炎是一種罕見的、具有破壞性的神經疾病。這是第二次有人在該公司的疫苗試驗中出現中樞神經系統問題。醫療行業媒體Stat報道稱，該名女性正在康復，對她的診斷尚未完成，而第一宗病例亦發現與疫苗無關，其神經系統疾病是由多發性硬化引起。

另外，英國《金融時報》引述知情人士的話報導，阿斯利康可能在下周恢復臨床試驗。

阿斯利康發言人Michele Meixell指，行政總裁Pascal Soriot向投資者表示，尚未得出最終診斷，診斷結論還需要進行更多測試。而Meixell在聲明中指，測試將被送交一個獨立的安全審查委員會，評估這一事件並得出診斷結論。

阿斯利康收市升0.46%。

其他疫苗消息方面，輝瑞和BioNTech與歐盟達成2億劑新冠疫苗的初步供應協議，歐盟沒有透露財務條款。

輝瑞收市升0.72%，而BioNTech升4.16%。

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