美股向上，港股ADR升201點或0.82%，報24670點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2%，折合報514.09元；匯控（0005）升0.54%，折合報32.88元；建行（0939）升0.19%，折合報5.51元。

美股期貨向上，升0.01%至0.13%，日股現升0.7%，韓股現升1%，澳股現升0.96%。

今日焦點股份可留意：

新地（0016）今公布業績。

百勝中國（9987）今日上市，定價412元。

農夫山泉（9633）獲納入恒生綜合指數。

美國上市的科技股反彈，留意科技股、科指。

美國政府稱總統作出國家安全決定的權力不容微信用戶挑戰。

習近平主持召開中央財經委員會會議，指出要加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，培育一批具有全球競爭力的現代流通企業。留意航空、物流股。

京西重工國際（2339）復牌，稱留意到母有意進行「混合所有制」改革，但至今母企未作任何決策。

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講者：龐寶林

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

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