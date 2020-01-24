科技股反彈，美股三大指數向上齊見9月4日後高，道指、標指齊見4個月最大升幅，納指更見6個月最大升幅。日前重挫的Tesla曾升最多11.75%，是8月31日後最大升幅，收市升10.9%，蘋果亦曾升最多5.6%，是7月31日後最大升幅。新聞方面，據報道字節跳動與美國政府協商避免出售TikTok的方法；阿斯利康疫苗試驗因脊髓問題而暫停，另據報，阿斯利康的疫苗試驗可能下周初恢復。

道瓊斯工業平均指數收漲439點，升幅1.6%，報27940點。標普500指數收漲67點，升幅2.02%，報3398點。納斯達克綜合指數收漲293點，或2.71%，報11141點。

salesforce升3.8%，報250.43美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻60點，而迪土尼跌0.63%，報133.36元，拖低道指5點。

科技股方面，蘋果收市報117.32元，升3.98%，谷歌母公司Alphabet收市報1547.23元，升1.55%，亞馬遜收市報3268.61元，升3.77%，Facebook收市報273.72元，升0.94%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.63%，報369點。德國DAX指數收漲2.08%，報13237點；法國CAC 40指數漲1.4%，報5042點；英國富時100指數收漲1.4%，報6012點。

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