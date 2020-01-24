美股連日下跌後，今晚終於回穩，道指現報27745點，升244點或0.89%，標指及納指亦分別升逾1%，現分別報3374點及11024點。

科技股反彈，Tesla回升10%至364.04美元，FANNG亦全線上升，蘋果升3%至116.36美元，亞馬遜及微軟升逾2%，Facebook升1%，Alphabet及Netflix分別升0.84及0.34%

恒指夜期一度低水轉高水，最高見24499點，高水31點，現報24457點，低水12點。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情

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