中國國家主席習近平今日召開中央財經委員會會議，提出要統籌推進現代流通體系硬件和軟件建設，發展流通新技術新業態新模式，完善流通領域制度規範和標準，培育壯大具有國際競爭力的現代物流企業。

另外，國務院總理李克強同日召開國務院常務會議，指出今年消費因疫情受到較大衝擊，成為經濟恢復的薄弱環節，提出要透過網絡數字技術的新業態，推動新型消費快速發展，包括推廣在線開放課程、互聯網診療等服務；促進健身、旅遊等線上線下融合；探索智慧超市新零售。另外要加快新型消費基礎設施建設，推動5G網絡、物聯網等優先覆蓋核心商圈；要制定新型消費的稅收政策，鼓勵金融機構創新措施降低移動支付費用成本。同時要透過增強新型消費去支持實體商業發展線上業務，鼓勵企業通過網絡促銷擴大影響，帶動實地消費。

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講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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