世紀交易觸礁 LVMH取消收購Tiffany
文章日期：2020年9月9日 20:17
正當英國《金融時報》引述知情人士稱，美國珠寶集團Tiffany擬狀告法國奢侈品集團LVMH故意拖延交易，LVMH則發聲明，表示決定取消收購協議，原因是美國打算對法國商品加徵關稅，導致這項交易額達162億美元（約1263.6億港元）的交易要一再推遲。
LVMH又反過來指控是Tiffany推遲了交易，稱公司在決定取消協議前，Tiffany已將交易完成日期從原定的11月24日延後；此外，LVMH又透露，法國政府已以美國關稅計劃為由，要求公司把收購Tiffany的交易延至明年1月6日之後。
稍早前，《金融時報》引述知情人士稱Tiffany已向美國特拉華州法院提訴，要求LVMH於11月24日前完成交易。Tiffany指，LVMH以美國民眾對警察暴行的抗議和新冠肺炎疫情為由拖延交易，意圖壓低收購作價。
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