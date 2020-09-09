中國創業板註冊制改革令市場關注，加上放寬每日升跌幅上限，使創業板出現炒作。官媒《新華社》今日發表文章，批評近期出現部份低市值、低價格及基本面差的創業板股票短期快速上漲，炒作現象突出。

文章以天山生物為例，指其短短12個交易日股價累升近5倍，對於一間連年虧損、毫無業績支撐的上市公司來說，股價表現已脫離實際價值。而類似這種炒作，都有以個人投資者買入為主、平均交易金額細、短線交易明顯等特徵，其中部分交易可能涉嫌新型股價操縱行為。

文章認為，在創業板註冊制落實初期，這種炒作歪風容易形成惡劣示範，不利於改革措施的平穩運行及資本市場健康穩定發展，批評此風不可長，監管部門該出手時就要出手。

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