中國官媒批創業板現炒作妖股歪風
文章日期：2020年9月9日 19:56
中國創業板註冊制改革令市場關注，加上放寬每日升跌幅上限，使創業板出現炒作。官媒《新華社》今日發表文章，批評近期出現部份低市值、低價格及基本面差的創業板股票短期快速上漲，炒作現象突出。
文章以天山生物為例，指其短短12個交易日股價累升近5倍，對於一間連年虧損、毫無業績支撐的上市公司來說，股價表現已脫離實際價值。而類似這種炒作，都有以個人投資者買入為主、平均交易金額細、短線交易明顯等特徵，其中部分交易可能涉嫌新型股價操縱行為。
文章認為，在創業板註冊制落實初期，這種炒作歪風容易形成惡劣示範，不利於改革措施的平穩運行及資本市場健康穩定發展，批評此風不可長，監管部門該出手時就要出手。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過多月的社會活動，疫情
爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！
講者：龐寶林
日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$1000
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
恒指半日跌238點 科指曾穿7000點 疫情緩和卓悅破頂 農夫山泉倒升