上交所今日公布螞蟻科技（前稱：螞蟻金服）於科創板IPO《第二輪審核問詢函》的回覆內容，其中指出，全球提供支付服務的企業較多，內地騰訊（0700）運營的微信也提供數字支付服務，但此類業務與公司的「數字支付與商家服務業務」存在差異，不具備可比性。

螞蟻科技續指，公司通過「開放科技平台」與金融機構合作，機構可在平台上為消費者、商家提供信貸、理財及保險產品，此業務較為創新及獨特，目前並無可比公司。

螞蟻解釋，在衡量是否可比上，考慮因素包括平台與金融機構的合作規模、合作上的創新安排、產品種類豐富度。

除支付、金融科技業務外，螞蟻指出，公司的創新業務及其他領域板塊，亦無行業內成熟的可比公司。公司指出，螞蟻鏈技術服務、金融云技術服務均屬業內較創新的技術，對其商業模式也在探索早期。

螞蟻亦回覆了關於合規、激勵計劃、信息披露等方面問題。其中提及，螞蟻曾向阿里（9988）部分員工授予螞蟻子公司螞蟻國際的股份，螞蟻解釋，此部分為雙方互惠合作的一部分，不屬於向阿里集團的額外激勵方式。

記者：馬迪帆

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