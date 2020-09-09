長和售以國Partner股權買方欠款 仍在追討中
文章日期：2020年9月9日 18:44
長江和記（0001）就以色列《國土報》關於Partner Communications Company Ltd的股權問題回覆傳媒查詢，指長和在2009年以約14億美元的價格出售Partner，同時向買方提供3億美元賣方貸款，貸款Partner的股權作擔保。但是由於買方和後來取代其的新買家未償還全部貸款，因此以色列法院去年任命一個接管人，督促欠債人向集團償還債務。
長和指，自 2009年出售Partner股權後，集團的策略維持不變，會繼續尋找適當時機出售此公司的股權。
記者：陳偉燊
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