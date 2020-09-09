長和售以國Partner股權買方欠款 仍在追討中

長江和記（0001）就以色列《國土報》關於Partner Communications Company Ltd的股權問題回覆傳媒查詢，指長和在2009年以約14億美元的價格出售Partner，同時向買方提供3億美元賣方貸款，貸款Partner的股權作擔保。但是由於買方和後來取代其的新買家未償還全部貸款，因此以色列法院去年任命一個接管人，督促欠債人向集團償還債務。

長和指，自 2009年出售Partner股權後，集團的策略維持不變，會繼續尋找適當時機出售此公司的股權。

記者：陳偉燊

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過多月的社會活動，疫情

爆發，以及全球失業率飆升，面對零息壓力，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過基金、股票、債券及另類投資如黃金、房託等等中得到穩定收益！

講者：龐寶林

日期：2020年9月16、23、30日及10月7日(星期三)，共4日

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$1000

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

新營銷股樂享互動明起招股 官媒力撐 「對標美股TTD」

花旗料港銀派息最多跌38% 息差在第四季見底

恒隆地產不申請保就業第二期計劃 撥款予淘大花園作倒扣管理費

富婆400萬買Bentley稱品質欠佳 向大昌行索償

農夫山泉獲納入恒生綜合指數

恒指跌155點見1個月低 科指連跌5日是推出以來最差

憂美加強制裁 中芯等據報加速國產化 降低對美半導體設備依賴

報道指百度擬為生物科技初創融資最多156億

工銀推3個月定存10.8厘息優惠撼虛銀