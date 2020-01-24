法國奢侈品集團LVMH以162億美元（約1263.6億港元）收購美國珠寶商Tiffany的世紀交易，隨時變成雙方對簿公堂。英國《金融時報》引述消息人士指，Tiffany今日向特拉華州法院提出訴訟，指控LVMH故意拖延收購交易，要求其在11月24日限期之前完成。

Tiffany拒絕評論相關消息，LVMH未有回應。知情人士指，Tiffany認為LVMH以疫情為由故意拖延交易，並以取消收購去威脅降低收購價。報道又指，LVMH昨日告訴Tiffany，在一星期前收到法國政府來信，要求LVMH其交易推遲至明年1月6日，以阻止美國總統特朗普對來自法國的商品徵收關稅。

此前已有外電引述消息人士指，由於交易文件未有規定必須在8月24日完成，LVMH擬將收購Tiffany的交易限期延長多3個月至11月24日。

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