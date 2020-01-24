左起： 樂享互動董事會秘書秦佳鑫、主席兼行政總裁朱子南、總經理張之的、財務總監陳玉萍

自媒體科技營銷股樂享互動（6988）明日（10日）起招股，招股價介乎2.14元至3.21元。每手1000股，入場費3243.35元。公司全球發行5.437億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成，集資額約介乎11.64億元至17.45億元之間。招股期至下周二（15日）中午12時截止，預計9月23日掛牌。中信建投、招商證券及交銀國際為聯席保薦人。

公司引入4名基石投資者，美國投資人Terren Peizer的家族基金Acuitas Group Holdings LLC，認購1000萬美元；Capital Investment LLC，認購1000萬美元；嘉實基金，認購500萬美元；移卡（9923），認購200萬美元。

內地官媒環球網昨日則發文指，Capital Investment LLC背後為阿布扎比資本集團（Abu Dhabi capitalgroup，簡稱ADCG）。該篇文章稱，本次是該資本首次參與港股IPO基石認購。官媒亦罕見評論新股，稱讚樂享互動為「中國版TTD（The Trade Desk）」。TTD為美國廣告科技營銷公司，於納斯達克掛牌，現時市值196億美元。

內媒《一財》昨日則指出，樂享互動基投之一的Terren Peizer家族基金，亦為TTD錨定投資者。

初步招股資料顯示，樂享互動向遊戲、網絡文學、小程序提供廣告營銷服務，通過算法，於自媒體發布廣告，並向其支付佣金，包括微信公眾號、「KOL」。公司去年全年盈利6736萬元（人民幣，下同），毛利率23.7%。公司今年首季有91%收入來自微信流量，6.4%來自短視頻平台。

樂享互動主席兼行政總裁朱子南今日亦在記者會上稱，「公司與對標公司（TTD）相似度很高」，他解釋，二者業務基於數據算法，只要數據模型建立成熟後，便能保證業務增速。他表示，相信因業務模式與TTD類似，獲得Peizer家族基金投資，而阿布扎比投資亦由Peizer引薦。

朱子南表示，公司去年全年投放3.7億元於微信平台，是微信社交廣告的大客戶，此外，公司亦是第一批在抖音開展短視頻「帶貨」的公司，去年產生的GMV（商品交易總額）達1億元，「帶貨」產生利潤2700萬元。

雖然多數流量均產生自微信平台，但朱子南解釋，公司並非「微信流量代理商」，而是微信流量的客戶，二者之間亦不存在合約關係。

朱子南表示，未來將押寶短視頻自媒體、小程序，重點之一為TikTok平台流量，預計將會在東南亞地區、俄羅斯發展，計劃在日、韓設立辦事處。他表示， 公司目前收入全部來自國內，美國、印度打壓TikTok，料對公司未來2至3年也不會產生影響。

記者：馬迪帆

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