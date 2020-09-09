花旗發表香港銀行股報告，指出港銀股上半年因為淨息差和信貸質素面臨壓力，每股派息將下降12％至38％。展望第三季，香港銀行淨息差仍然存在壓力，手續費收入因社交距離規定繼續減少，不過預期在第四季會有改善。該行認為，國際性港銀已經下跌不少，出現買入的機會。花旗看好的順序為渣打（2888）、東亞（0023），評級為買入，匯控（0005）和中銀香港（2388）為中性，恒生（0011）和大新（2356）評級為沽出。

花旗又指，今年上半年，因為宏觀經濟和評級下調，上半年港銀有36％至56％信貸損失，與第一階段和第二階段的預期貸款損失有關。不過因為下半年經濟衰退速度放慢，因此花旗認為以模型計算的預期貸款損失已經見頂，未來信貸減損將由第三階段損失帶動，並可能因貸款暫停和政府支持措施延遲惡化速度。花旗認為，渣打和匯控信貸質素最有可能有改善空間。

股息方面，花旗認為本地銀行的每股股息有下行風險，不少本地銀行上半年股息比率按年下降，或偏離漸進式分紅政策。監管機構似乎已建議銀行限制或減少支出比率，並在宏觀經濟不確定性下保留資本。若本地銀行的派息率與去年同期持平，因為盈利下跌，每股派息可能下降12％至38％。

花旗預期，匯控和渣打有望在今年第四季重新派息，不過匯控的DPS可能是因為盈利能力下降，預期股息會降至0.31美元，較以往的0.51美元減約四成。

記者：歐陽偉昉

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