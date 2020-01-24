富豪買豪車疑涉品質問題告上法庭，一間本地公司Pollywin Limited昨日入稟高等法院控告大昌行（前上市編號:1828）旗下主營Bentley品牌汽車經銷商Dah Chong Hong Motors （Binli） Limited，指公司在2016年1月向大昌行以408.55萬元購買的一輛Bentley汽車品質欠佳，在2017年及2020年先後兩次剎車等系統出現故障，已曾兩次去信運輸署投訴，並入稟要求大昌行賠償車價連同調查費用，合共約413.55萬元。

據了解，Pollywin Limited是在2016年1月向大昌行購買一輛型號為CONTINENTAL GT CONVERTIBLE的Bentley汽車，入稟狀指，車主在2017年5月駕駛該輛汽車在斜坡行駛時，剎車系統突然失靈，最終以「P波」強行停車，未至釀成意外。另今年3月，車主駕駛該輛汽車沿黃泥涌道駛向皇后大道東，剎車及指示燈等系統失靈，再度需要強行停車，幸亦未釀成意外。Pollywin Limited 因此要求向大昌行索償。

車主申報公司地址與耀才證券相同

翻查資料，Pollywin Limited唯一股東名為周凱澄，申報公司地址及住址均為上環永安集團中心10樓，與本地券商耀才證券（1428）辦公室地址相同。另外，周凱澄不論中文及英文名字，亦與去年6月斥資7.2億元購買聶歌信山道8號MOUNT NICHOLSON第16號洋房買家相同。

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