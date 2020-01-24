恒指跌勢未止，收市見近1個月新低，科指亦下跌但險守7000點關，連跌5日是指數推出以來最差的表現。

受美國科技股隔晚重挫，以及阿斯利康暫停疫苗研究影響，恒指早市低開328點後跌最多410點，見8月7日後新低，午後跌幅未有再擴大，收市收窄至跌155點或0.63%，報24468點，以收市價計是8月10日後收市新低。成交金額1207億元，較上日減少14.11%；國指跌101點或1.04%，報9728點。

科指則持續弱勢，最多曾跌3.04%，跌穿7000點關，低見6906點，是8月12日6833點後最低，不過收市仍跌1.51%，收報7015點，亦是8月12日後的收市價新低。科指連跌5日累跌893.75點，對上一次連跌5日是2019年8月6日，亦即是指數正式推出前發生。

藍籌15隻升，33隻下跌，2隻無升跌。煤氣（0003）升2.5%，收報11.46元，是升幅最大的藍籌，，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；蒙牛（2319）跌3.99%，收報36.05元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.37%，收報263.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

恒生科技指數成份股方面，8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是向大股東配股的新東方在綫（1797），收報33.55元，升3.71%；而跌幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.203元，跌16.12%。

跨境資金相隔一日又再逆轉，北水南下合計淨流入17.34億元，而南水北上合計淨流出37.58億元人民幣。

近期的焦點股個別發展，受本地疫情緩和影響，香港電視（1137）曾失守10元關，低見9.11元，跌14.8%，收報10.08元，跌5.79%；其他受惠在家避疫的股份亦回吐，日清食品（1475）收報8.55元，跌1.72%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.71元，跌4.05%。相反，早前受疫情拖累的股份則回升，其中，卓悅控股（0653）更創52周高，見0.28元，收報0.19元，升25.83%；莎莎國際（0178）亦升7.35%，收報1.46元；餐飲股太興（6811）收報1.61元，升1.9%。

昨日上市的農夫山泉（9633）曾創上市新低31元，收市倒升0.3%，報33.2元。

中遠海控（1919）再破頂，創52周高，見4.43元，收報4.43元，升5.48%。

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