上海美國商會和羅兵咸永道(PwC)聯合發布調查顯示，有26.9%的受訪美國在華企業認為目前的中美貿易緊張局勢將「無限期延續」，較去年的16.9%增加10個百分點。認為這一局勢「將持續三至五年」的企業比例亦從去年的12.7%上升至22.5%。

根據調查，70.6%受訪者表示「沒有從中國轉移生產線的打算」，而計劃將生產活動「從中國轉移至非美國的海外地區」的企業則佔14%。

儘管美國特朗普政府持續推動「製造業回流政策」，但在受訪200多家目前在華有生產活動的企業中，僅有3.7%計劃將生產活動「從中國轉移至美國（包括其海外領地）」。

縱觀所有行業，悲觀情緒最濃的當屬硬件技術、軟件與科技服務行業和藥品、醫療器械與生命科學行業。兩個行業內分別有50%和42.9%的企業認為貿易緊張局勢將「無限期延續」。

調查結果又顯示，中國在各行業全球投資計劃內的重要度均有所下滑。以零售業為例，僅有19.5%的零售企業將中國視為其全球投資計劃首要目的地；而將中國視為其全球投資計劃中第二或第三位的業內受訪者比例（41.5%）按年增加了15.1%。

因應年初受新冠疫情影響而導致的國內經濟疲軟，許多企業都計劃減少或延緩在華投資，符合外界的普遍預期。計劃加大投資的企業比例（28.6%）按年跌18.6個百分點；維持原投資計劃的企業比例（44.7%）則上升了0.8個百分點。另外，即使中國進一步改善內外資企業融資環境，仍有逾四分之一（26.6%）的企業計劃減少投資。

相關調查於6月16日至7月16日進行，共計收到來自346位會員企業代表的回復，其中有超過200家在中國設有生產線或通過外包業務進行本土生產製造的企業。

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