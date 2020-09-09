恒指低開後反彈，高見24448點掉頭向下，曾經跌410點，低見24213點喘定，半日收報24385點，跌238點或0.97%；國指跌1.06%。大市半日成交681億元。

科技股繼續受壓，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌2、3%；騰訊（0700）表現堅挺，跌不足0.5%。之前熱炒的內需、新能源車都捱沽，頤海（1579）、蒙牛（2319）跌4%，李寧（2331）、比亞迪股份 （1211）跌3%。原材料、內房物管等有沽壓。不過，部分航空航運小回後回升，另有本地股逆市向好，莎莎（0178）升7%，煤氣（0003）升2%。

納指期貨跌穿50天線有反彈，短線於10850點會有支持，香港上市科技股有承接，阿里巴巴相對一眾科技股中偏強，短線有機會50天線至20天線大約266至252點之間上落。騰訊險守500元關口，惟反彈料於525元有幾大阻力。

此外，本地股做好，現水平追零售收租或公用股，倒不如留意業務相對穩健電訊股，香港寬頻（1310）經過多輪併購後，旗下產品組合及客戶群更深更廣，業務更防守性。股價回落50天線開始見支持，短線有望14至15元上落，止蝕位可設14元。

劉思明

投資版副主編