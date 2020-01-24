美股重挫，加上阿斯利康新冠疫苗暫停研究的消息，恒指隨外圍低開328點，內地公布的PPI跌幅多過預期，恒指曾挫最多410點，見今年8月7日後新低，半日收市跌幅收窄，科指續跑輸恒指，並曾跌穿7000點關。

恒指半日跌238點或0.97%，報24385點，成交金額680億元；國指跌104點或1.06%，報9725點。

恒生科技指數收報7019點，跌1.46%。科指低見6906.75點，是2020年8月12日6833點後最低。科指暫連跌5日，累跌890點。

藍籌5隻升，41隻下跌，4隻無升跌。煤氣（0003）升2.15%，收報11.42元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；蒙牛（2319）跌3.6%，收報36.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.97%，收報32.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。

恒生科技指數成份股方面，8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是丘鈦科技（1478）收報9.27元，升3%；跌幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.217元，跌10.33%。

油價向下，刺激航空股向上。國航（0753）收報5.93元，升2.95%；南航（1055）收報4.73元，升2.16%；東航（0670）收報3.7元，升4.23%；國泰（0293）收報6.39元，升0.31%。

本港疫情緩和，市民對網購需求有所減少。HKTVmall母公司香港電視（1137）股價一度受壓，失守10元大關，低位見9.11元，瀉14.86%，收報9.68元，跌9.5%。

相反，本地零售股向上，其中，卓悅控股（0653）更創52周高，見0.28元，收報0.201元，升33.11%；莎莎國際（0178）亦升6.62%，收報1.45元。

昨日上市的農夫山泉（9633）今早曾跌至31元的上市新低，半日轉升2.2%，報33.85元。

寶龍地產（1238）8月合約銷售升47.6%至72億元人民幣。半日收報5.97元，升5.66%。

破頂股方面，有再次出現的中遠海控（1919），股價創52周高，見4.38元，收報4.37元，升4.05%。

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