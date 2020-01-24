1個月HIBOR連跌第3日 港美息差亦收窄
文章日期：2020年9月9日 11:36
港元1個月期HIBOR連跌3日，再跌0.55點子至0.38339%，是2020年8月31日後最低，當日報0.37262%
港元現報7.7504元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.7506元，亦曾升值最多4點子，報7.7501元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.98點子至0.05571%；1星期HIBOR跌3.07點子至0.16018%；2星期HIBOR跌2.55點子至0.23911%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.78點子至0.52262%；6個月期HIBOR升0.59點子至0.67446%；12個月期HIBOR升0.21點子至0.86821%。
美元指數現報93.475升值0.03或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.15563%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2278%，連續3日收窄，利差是2020年8月31日後最低，當日差距為0.2159%
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