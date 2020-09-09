福布斯(Forbes)公布，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)連續3年蟬聯美國首富，而美國總統特朗普因疫情衝擊旗下的寫字樓、酒店和度假村，其在富豪榜排名下跌。

貝索斯的身家約1882億美元(約1.47萬億港元)，較2016年3月急增逾3.1倍，主要受惠疫情下的居家隔離，更多人網上購物，令亞馬遜訂單急增。

排名第2是微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)，資產1110億美元，第3及第4位分別是Facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)及「股神」巴菲特(Warren Buffett)。身兼美國太空探索技術公司SpaceX創辦人兼行政總裁、電動車生產商Tesla行政總裁的馬斯克(Elon Musk)排第7位，首次擠身前20名。

首次上榜的美國新晉富豪有18位，包括視像會議應用程式Zoom的美籍華裔創辦人袁征以110億美元(約858億港元)，排第43位。

特朗普的排名從去年的第275位大幅滑落至第352位，他的淨資產從31億美元(約241.8億港元)降至25億美元(約195億港元)，因旗下寫字樓、酒店和度假村受到疫情衝擊。

雖然新冠疫情重挫美國經濟，惟根據福布斯公布的400位富豪排行榜，上榜富豪總資產升至創紀錄的3.2萬億美元(約24.96萬億港元)。

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