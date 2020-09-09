美國政府宣布，由於中國政府涉嫌鎮壓新疆維吾爾族穆斯林，已禁止從新疆地區3間公司進口產品，同時計劃將另外6間公司納入限制名單，並將該地區產的棉花、紡織品和蕃茄納入限制產品範圍。

彭博引述美國海關與邊境保護局(CBP)聲明指，已於8月11日對上海英騰國際貿易有限公司(Hero Vast Group)發布暫扣令，因其使用「監獄罪犯和強迫使用勞工」從事服飾生產，並於6月17日對洛浦縣美馨髮製品有限公司(Lop County Meixin Hair Product Co.)，5月1日對和田浩林髮飾品有限公司(Hetian Haolin Hair Accessories Co.)發出過類似命令。該部門常以暫扣令形式對付全球供應鏈中涉嫌強迫使用勞工的產品。

CBP稱，將在本財年結束前對另外6間公司發布暫扣令，其中3間屬於棉花、紡織和服飾行業，1間為計算機零件行業，兩間為髮制品行業。

此舉或會對嚴重依賴中國棉花的紡織業產生廣泛的影響。報道援引美國戰略與國際研究中心去年10月發布的報告，新疆的棉花產量佔中國總產量的80%以上，而美國從中國進口的服裝佔到其服裝總進口量的30%。

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