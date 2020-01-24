美股重挫，恒指今早隨外圍低開328點或1.34%，報24295點，成交金額22億元；國指今早低開139點或1.42%，報9690點。恒生科技指數收報6984點，跌1.95%。

藍籌1隻升，48隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升0.91%，報8.88元，是升幅最大的藍籌，貢獻恒指2點；恒隆地產（0101）跌3.69%，報19.6元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.82%，報262元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

恒生科技指數成份股方面，1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報32.5元，升0.46%；跌幅最大的是京東（9618）開市報293.2元，跌3.87%。

新地（0016）明日公布業績，開市報98元，跌1.16%。

美國禁止從中國新疆幾家公司進口產品，同時計劃將另外六間公司納入限制名單，並將該地區產的棉花、紡織品和番茄納入限制產品範圍。申洲國際（2313）開市報121.8元，跌2.01%。

蘋果表示將在9月15日舉行一場線上活動，預計該公司將發布其最新的Apple Watch。而據彭博報道，新款iPhone要等到10月份才會推出。瑞聲（2018）跌2.13%，報46元；舜宇（2382）跌0.52%，報115.8元。

陳唱國際（0693）公布，向韓國產業銀行出售佔TIFA股權的80.65%，作價2.38億元。TIFA 為 一家多重融資公司，在印尼提供租賃、消費融資及保理融資服務。開市報2.05元，無升跌。

丘鈦科技（1478）8月鏡頭模組銷量按年升近5%，按月升7%。開市報8.98元，跌0.22%。

寶龍地產（1238）8月合約銷售升47.6%至72億元人民幣。開市報5.65元，無升跌。

龍湖（0960）首8個月合同銷售額增逾半成。開市報41.55元，跌1.42%。

新渡輪、港九小輪離島航線續牌，票價加4.7%，政府續補貼。新創建（0659）開市報6.46元，無升跌，珠江船務（0560）開市報0.88元，無升跌。

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