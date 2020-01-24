阿斯利康暫停新冠疫苗試驗，道期跌0.4%，標期跌0.27%，納期升0.28%。日股現跌1.38%，韓股現跌1.2%，澳股現跌2.27%。

港股ADR跌364點或1.5%，報24259點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.32%，折合報501.77元；匯控（0005）跌1.97%，折合報32.35元；建行（0939）跌1.63%，折合報5.5元。

今日焦點股份可留意：

美國和歐洲監管機構暫停阿斯利康(AstraZeneca)的疫苗試驗。阿斯利康早前表示暫停疫苗研究，因名參加臨床試驗的人出現不明原因的疾病。

今日無新股上市，亦無公司公布業績。留意，新地（0016）明日公布業績。

美國禁止從中國新疆幾家公司進口產品，同時計劃將另外六間公司納入限制名單，並將該地區產的棉花、紡織品和番茄納入限制產品範圍。留意紡織服飾股表現。

蘋果表示將在9月15日舉行一場線上活動，預計該公司將發布其最新的Apple Watch。而據彭博報道，新款iPhone要等到10月份才會推出。

陳唱國際（0693）公布，向韓國產業銀行出售佔TIFA股權的80.65%，作價2.38億元。TIFA 為 一家多重融資公司，在印尼提供租賃、消費融資及保理融資服務。

美國科技股重挫，留意港股表現。

丘鈦科技（1478）8月鏡頭模組銷量按年升近5%，按月升7%。

寶龍地產（1238）8月合約銷售升47.6%至72億元人民幣。

龍湖（0960）首8個月合同銷售額增逾半成。

新渡輪、港九小輪離島航線續牌，票價加4.7%，政府續補貼。留意新創建（0659）及珠江船務（0560）。

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