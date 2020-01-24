美國考慮封殺晶片製造商中芯國際（0981），半導體股重創，中美角力之下，科技股續跌，蘋果將於9月15日發布最新的Apple Watch，股價仍向下，3日累跌14%，而Tesla則未獲納入標普指數，跌逾21%，創史上最大單日跌幅。美股三大指數連跌第三日，道指低開208點後，最多挫668點。

道瓊斯工業平均指數收跌632點，跌幅2.25%，報27500點。標普500指數收跌95點，跌幅2.78%，報3331點。納斯達克綜合指數收跌465點，或4.12%，報10847點。

salesforce跌5.27%，報241.27美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低88點，而迪士尼升1.67%，報134.2元，貢獻道指14點。

科技股方面，蘋果收市報112.82元，跌6.72%，谷歌母公司Alphabet收市報1523.6元，跌3.64%，亞馬遜收市報3149.84元，跌4.39%，Facebook收市報271.16元，跌4.09%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.15%，報363點。德國DAX指數收跌1.01%，報12968點；法國CAC 40指數跌1.59%，報4973點；英國富時100指數收跌0.12%，報5930點。