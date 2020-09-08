中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布8月全國乘用車市場分析，在零售方面，乘用車零售按年升8.9％至到170.3萬輛，是2018年5月以來最大的增幅，且按月亦升6.5%。而累計1-8月的零售跌15.2％，指受到春節偏早和疫情影響，對第一季度影響208萬輛，第二季度零售按年損失只有17萬輛，而第三季度的7-8月出現增量25萬輛。

出口方面， 8月乘聯會乘用車整車與CKD（全散件組裝）出口按年跌3％至5萬輛，，而其中自主品牌出口按年升30％至4萬輛。

生產方面，乘用車生產按年跌0.2%至164.4萬輛，而1-8月累計生產按年跌15.9％至1079.3萬輛，產量減少204萬輛。而豪華車按年升24％，因目前供應合資品牌生產的歐洲汽車零部件供應鏈逐步復產，供應鏈斷鏈風險基本消除。

批發方面，廠家批發按年升7％至173.6萬輛，而按月升5.9％，7月、8月是持續兩個月的批發有正增長。 而1-8月累計批發按年跌15.6％至1104.6萬輛，批發量減少204萬輛。因國內歷年高溫假橫跨7至8月，而今年的休假更集中於8月初，令8月廠家批發走勢前低後高。

庫存方面， 8月底廠家庫存減少10萬輛，渠道庫存減少1.6萬輛。8月的渠道庫存相對減少10萬輛，4至8月的經銷商庫存持續小幅補充。

新能源方面，新能源乘用車批發銷量突破10萬輛，按年升43.7％。其中插電混動銷量按年升25％，達1.75萬輛。純電動的批發銷量按年升45％至8.25萬輛。而8月電動車高低兩端的趨勢明顯，A00級銷量2.5萬，份額提升到純電動的31%。而普通混合動力乘用車批發按年升24％至2.83萬輛。

機構指，受疫情影響下，國慶和中秋節的海外旅游受阻，而相反國內自駕游將大幅增長，消費內循環趨勢對高端車市拉動效果較強。又預料「金九銀十」的效果在9月較能顯現。更提及第二季度以來，購車需求增長較快，推動零售走強。